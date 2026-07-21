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G. Afrika soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına soruşturma başlattı

Salı, 21 Temmuz 2026 11:40:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Soruşturma, yerel üretici ArcelorMittal South Africa Limited tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Başvuruda, söz konusu ürünün Güney Afrika pazarına hem mutlak miktar hem de Güney Afrika'daki üretime kıyasla artan tonajlarda ve yerel sanayiye ciddi zarar verecek koşullar altında ithal edildiği iddia edildi. Üretici, soruşturma dönemi boyunca özellikle satış tonajındaki düşüş, pazar payı kaybı ve kârlılıktaki gerilemenin kalıcı zararlara dönüşmesi şeklinde ciddi zarar gördüğünü gösteren kanıtlar sundu.

Söz konusu ürünler 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.90, 7211.23, 7211.29, 7211.90 ve 7225.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

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