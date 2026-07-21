G. Afrika soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına soruşturma başlattı

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.
Soruşturma, yerel üretici ArcelorMittal South Africa Limited tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Başvuruda, söz konusu ürünün Güney Afrika pazarına hem mutlak miktar hem de Güney Afrika'daki üretime kıyasla artan tonajlarda ve yerel sanayiye ciddi zarar verecek koşullar altında ithal edildiği iddia edildi. Üretici, soruşturma dönemi boyunca özellikle satış tonajındaki düşüş, pazar payı kaybı ve kârlılıktaki gerilemenin kalıcı zararlara dönüşmesi şeklinde ciddi zarar gördüğünü gösteren kanıtlar sundu.
Söz konusu ürünler 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.90, 7211.23, 7211.29, 7211.90 ve 7225.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.