Güney Afrika, üç Asya ülkesinden yassı mamul ithalatına antidamping vergisi getirdi

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin, Japonya ve Tayvan’dan ithal bazı yassı mamul ithalatının yerel sanayiye maddi zarar verdiğini tespit ederek söz konusu ürünlere nihai antidamping vergileri getirdiğini açıkladı.

2024 yılı Eylül ayında başlatılan soruşturma kapsamında, üç ülkeden ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çeliğin normal değerinin altındaki fiyatlarla satıldığı ve bunun yerel sanayi üzerinde önemli olumsuz etkiler yarattığı tespit edildi.

Bulgulara göre dampingli ithalat, fiyat kırılması ve fiyat baskısına yol açarken, satış ve üretim hacimlerinde düşüş, kapasite kullanım oranlarında gerileme ve kârlılıkta azalma gibi sonuçlar doğurdu.

Buna göre antidamping vergileri Çinli şirketler için %6,99-47,93 aralığındaki oranlarda yer alırken, Japonya merkezli Nippon Steel için %44,95 ve diğer Japon şirketleri için %57,23, Tayvan için %24,20 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7225.30 ve 7225.40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.