 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Afrika, üç Asya ülkesinden yassı mamul ithalatına antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 25 Mart 2026 15:02:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin, Japonya ve Tayvan’dan ithal bazı yassı mamul ithalatının yerel sanayiye maddi zarar verdiğini tespit ederek söz konusu ürünlere nihai antidamping vergileri getirdiğini açıkladı.

2024 yılı Eylül ayında başlatılan soruşturma kapsamında, üç ülkeden ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çeliğin normal değerinin altındaki fiyatlarla satıldığı ve bunun yerel sanayi üzerinde önemli olumsuz etkiler yarattığı tespit edildi.

Bulgulara göre dampingli ithalat, fiyat kırılması ve fiyat baskısına yol açarken, satış ve üretim hacimlerinde düşüş, kapasite kullanım oranlarında gerileme ve kârlılıkta azalma gibi sonuçlar doğurdu.

Buna göre antidamping vergileri Çinli şirketler için %6,99-47,93 aralığındaki oranlarda yer alırken, Japonya merkezli Nippon Steel için %44,95 ve diğer Japon şirketleri için %57,23, Tayvan için %24,20 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7225.30 ve 7225.40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Afrika Çin ve Tayland çıkışlı yapısal çeliğe antidamping vergisi getirdi

23 Mar | Çelik Haberler

G. Afrika korozyona dayanıklı çelik rulo ithalatında zarar tespit etse de vergi getirmedi

04 Şub | Çelik Haberler

G. Afrika Çin’den ithal boyalı saca antidamping soruşturması başlattı

22 Ara | Çelik Haberler

G. Afrika, Çin’den ithal korozyona dayanıklı yassı mamulde damping tespit etse de vergi getirmedi

22 Eki | Çelik Haberler

Güney Afrika yerel sektörü korumak için çeliğe yönelik ithalat vergilerini geçici olarak artırdı

21 Ağu | Çelik Haberler

Güney Afrika ABD’nin vergileri sebebiyle ticaretin çeşitlendirilmesi için gözünü Türkiye’ye çevirdi

06 Ağu | Çelik Haberler

G. Afrika korozyona dayanıklı yassı çelik ithalatına soruşturma başlattı

05 Ağu | Çelik Haberler

Güney Afrika yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirdi

01 Tem | Çelik Haberler

G. Afrika üç ülkeden ithal yassı haddelenmiş çeliğe yönelik soruşturmanın ön sonuçlarını açıkladı

24 Şub | Çelik Haberler

G. Afrika, Çin ve Tayland’dan ithal yapısal çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

06 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis