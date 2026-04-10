 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Afrika’daki yeni damping önlemleri çelik arzına ilişkin endişeleri artırdı

Cuma, 10 Nisan 2026 12:32:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Çelik İnşaat Enstitüsü (SAISC), Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu’nun (ITAC) 20 Mart 2026 tarihinde yayımladığı karar doğrultusunda Çin ve Tayland çıkışlı yapısal çelik ithalatına, ayrıca Çin, Japonya ve Tayvan çıkışlı yassı mamul ithalatına yönelik antidamping vergilerinin sektörde yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini belirtti.

Yerel sanayiyi koruma amacı destekleniyor

SAISC, söz konusu önlemlerin yerel sanayi kapasitesini koruma ve adil ticaret koşullarını destekleme amacını desteklediğini ifade etti. Kurum, ITAC ile Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı’nın (DTIC) dengeli ve kurallara dayalı bir ticaret ortamı oluşturmadaki rolünün önemli olduğunu vurguladı. SteelOrbis bahsi geçen önlemleri Mart ayında haberleştirmişti

Ani uygulama arz açığı riski yaratıyor

Bununla birlikte SAISC önlemlerin ani şekilde devreye alınmasının piyasada bazı sorunlara yol açmaya başladığını belirtti. Kurumun aktardığına göre fiyat ve arz belirsizliği nedeniyle bazı tüccarlar ve servis merkezleri ithalat siparişlerini iptal ediyor veya erteliyor. Ayrıca yerel üretim kapasitesindeki değişimler nedeniyle bazı ürün grupları artık önceki tonajlarda temin edilemiyor. SAISC, bunun özellikle yerel piyasada hazır bulunmayan ebat ve spesifikasyonlardaki ürünlerde arz açığına neden olabileceğini, bunun da projelerin maliyetlerini, teslim sürelerini ve ihracat rekabetçiliğini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Kalite ve tedarik zinciri de gündemde

SAISC bu nedenle önlemlerin kademeli veya ertelenmiş şekilde uygulanmasının değerlendirilmesini önerdi. Kurum, tartışmanın yalnızca korumacılık ile serbest ticaret arasında olmadığını, asıl meselenin güvenilir, tutarlı ve rekabetçi bir çelik değer zinciri oluşturulması olduğunu belirtti. Enstitüye göre sektörün uzun vadede ayakta kalması standartlara uyum, şeffaf ve izlenebilir tedarik zincirleri, malzeme kalitesine güven ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğine bağlı olacak.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis