Güney Afrika, Mozambik’ten ithal geniş çaplı kaynaklı boruya antidamping vergisi getirebilir

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC), incelemesinden elde ettiği bilgilere dayanarak Mozambik’ten ithal geniş çaplı kaynaklı çelik boruya yönelik geçici antidamping vergisi uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

Yerel üretici Hall Longmore Holdings’in başvurusu üzerine 24 Ekim 2025 tarihinde başlatılan soruşturma, 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. ITAC, Mozambik’ten söz konusu ürünlerin ithalatının normal değerin altında fiyatlarla gerçekleştirildiğini ve bunun yerel sanayiye maddi zarar verdiğini tespit etti. Bu kapsamda komisyon, Güney Afrika Gelir İdaresine Mozambik merkezli üretici ETG Steel Solutions Limitada ile diğer tüm Mozambikli üretici ve ihracatçılardan ithal söz konusu ürünlere altı ay süreyle %28,86 oranında geçici antidamping vergisi uygulanmasını öneriyor.

Dış çapı 406,4 mm’nin üzerindeki söz konusu ürünler 7305.19 kodu altında kayıtlı bulunuyor.