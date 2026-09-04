Güçlü piyasa koşulları Brezilya-Çin demir cevheri navlun oranlarını son yılların zirvesine taşıdı

Brezilya'dan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatları için önemli bir gösterge olan Tubarão-Qingdao arası navlun fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Gemi brokerliği şirketi Banchero Costa'ya göre söz konusu oran bu hafta yıllık %57 artışla 38,36$/mt seviyesine ulaşırken, 2026'nın Ocak ayında yaklaşık 20$/mt seviyesinde yer alıyordu.

Analistler bu artışın Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen gemi yakıtı fiyatlarından, Çin'in inşaat sektöründe güçlenen mevsimsel çelik talebinden ve Pasifik bölgesindeki demir cevheri arzının sıkışmasının Güney Atlantik çıkışlı yüklere yönelik talebi artırdığı dalgalı piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.

Kaynaklara göre Tubarão-Qingdao navlun oranının önümüzdeki haftalarda daha da yükselmesi beklenirken, Ekim yüklemeli sevkiyatlar için göstergeler 40$/mt seviyesine işaret ediyor.