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Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin demir yolu ihalesini kazandı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 10:17:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin, Perşembe günü gerçekleştirilen demir yolu ihalesini kazandı. İhaleye katılan tek şirket olan Bamin, Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) demir yolunu işletebilmek adına gerekli en düşük ücret olan 32,7 milyon BRL (5,8 milyon $) seviyesinden teklif verdi.

Bamin, söz konusu ödemeyi kendi kaynaklarından karşılayacak ve demir yolunu da kendi demir cevherini limana taşımak için kullanacak. Bamin’in hissedarı ise Eurasian Resources Group.

Bamin, sözleşme süresi boyunca toplam 3,3 milyar BRL (592,1 milyon $) ödeyerek 35 yıllık demir yolunu işletecek.


Etiketler: Brezilya  hammaddeler  Güney Amerika  madencilik  demir cevheri  navlun  |  benzer haberler »


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