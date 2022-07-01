Vale sevkiyat gemileri için düşük karbonlu yakıt projesinde aşama kaydetti

Cuma, 01 Temmuz 2022 09:28:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, sevkiyat gemilerinde sıvılaştırılmış doğal gaz, metanol veya amonyak kullanımına olanak tanıyan çok yakıtlı yakıt tankı tasarımının teknik fizibilitesi için onay aldı.

Norveçli Brevik Engineering and Passer Marine ile ortaklaşa geliştirilen çok yakıtlı yakıt tankıyla denizcilik faaliyetlerinde karbon salımının azaltılması amaçlanıyor.

Vale’nin Guaibamax gemisinde yaptığı bir ön çalışmanın sonuçları, metanol ve amonyak kullanımında karbon salımının %40-80 azaldığını ve sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımında ise %23’e düştüğünü ortaya koyuyor.

Şirket 2018 yılından bu yana 400.000 mt kapasiteli ikinci nesil Valemax ve 2019 yılından bu yana ise 325.000 mt kapasiteli Guaibamax gemilerini işletiyor.

Vale söz konusu gemilerin 2011 yılında inşa edilen 180.000 mt kapasiteli Capesize gemisine kıyasla dünyanın en verimli gemilerinden olduğunu ve karbon salımında %41’e varan bir azalma sağladığını söylüyor.