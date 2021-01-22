Brezilya Pecem limanında slab ve demir cevheri ihracatı Aralık’ta arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 10:30:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Pecem limanını işleten Ceará eyaleti, slab ve demir cevheri ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla Aralık ayında arttığını söyledi.

Hükümet verilerine göre Pecem limanı, Aralık ayında yıllık %19,6 artışla Companhia Siderurgica do Pecem'den (CSP) 274.332 mt slab ihraç etti.

Pecem limanı, slabın yanı sıra, söz konusu ayda yıllık %15,3 artışla 330.600 mt demir cevheri ihraç etti.

2020 yılının tamamında ise Pecem limanının toplam demir cevheri ihracatı 4,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ancak, demir cevheri ihracatında yıllık bazda artış ya da düşüşe ilişkin detaylar açıklanmadı.

Söz konusu yılda, CSP’den slab ihracatı 2,7 milyon mt’a ulaştı, yıllık artış ya da düşüşle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.