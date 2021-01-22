﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya Pecem limanında slab ve demir cevheri ihracatı Aralık’ta arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 10:30:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Pecem limanını işleten Ceará eyaleti, slab ve demir cevheri ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla Aralık ayında arttığını söyledi.

Hükümet verilerine göre Pecem limanı, Aralık ayında yıllık %19,6 artışla Companhia Siderurgica do Pecem'den (CSP) 274.332 mt slab ihraç etti.

Pecem limanı, slabın yanı sıra, söz konusu ayda yıllık %15,3 artışla 330.600 mt demir cevheri ihraç etti.

2020 yılının tamamında ise Pecem limanının toplam demir cevheri ihracatı 4,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ancak, demir cevheri ihracatında yıllık bazda artış ya da düşüşe ilişkin detaylar açıklanmadı.

Söz konusu yılda, CSP’den slab ihracatı 2,7 milyon mt’a ulaştı, yıllık artış ya da düşüşle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.


Etiketler: navlun  Güney Amerika  yarı ürünler  slab  ticaret  hammaddeler  demir cevheri  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21  Oca

Vale’nin terminalinde çıkan yangın şirketin demir cevheri üretim beklentisini olumsuz etkileyebilir
19  Oca

Brezilya mahkemesi lojistik şirketinin Vale’nin demir cevherini taşımasına izin verdi
14  Oca

Brezilyalı ferroalyaj üreticisi Ferbasa 20 yıllık enerji anlaşması imzaladı
12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor