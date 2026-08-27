Brezilya'nın mamul çelik ithalatında ortalama navlun fiyatları 2026'nın Temmuz ayında büyük ölçüde yatay

Brezilya dış ticaret merkezi sistemi Siscomex'in verilerine göre ülkenin çelik ithalatında ortalama navlun fiyatı Temmuz ayında Haziran ayındaki 63$/mt seviyesinden 64$/mt seviyesine yükseldi.

Sıcak rulo sac ithalatında ortalama navlun fiyatları Mısır çıkışlı ürünler için 42$/mt, Güney Kore çıkışlı ürünler için 54$/mt, Çin çıkışlı ürünler için 63$/mt, Avusturya çıkışlı ürünler için 51$/mt ve Vietnam çıkışlı ürünler için 54$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac ithalatında ortalama navlun fiyatı Vietnam çıkışlı ürünler için 63$/mt ve Çin çıkışlı ürünler için 53$/mt oldu.

Kaplamalı yassı çelik ithalatında ortalama navlun fiyatları Çin çıkışlı ürünler için 62$/mt, Vietnam çıkışlı ürünler için 59$/mt, Güney Kore çıkışlı ürünler için 136$/mt, Japonya çıkışlı ürünler için 92$/mt, Hindistan çıkışlı ürünler için 74$/mt, Almanya çıkışlı ürünler için 38$/mt, Peru çıkışlı ürünler için 54$/mt ve Türkiye çıkışlı ürünler için 40$/mt seviyesinde kaydedildi.

Filmaşin ithalatında ortalama navlun fiyatları Mısır çıkışlı ürünler için 45$/mt, Almanya çıkışlı ürünler için 24$/mt, Çin çıkışlı ürünler için 92$/mt ve Arjantin çıkışlı ürünler için 43$/mt oldu.

İnşaat demiri ithalatında ortalama navlun fiyatları Mısır çıkışlı ürünler için 37$/mt, Rusya çıkışlı ürünler için 75$/mt, Çin çıkışlı ürünler için 121$/mt ve Güney Kore çıkışlı ürünler için 149$/mt seviyesinde yer aldı.

Lama ithalatında ortalama navlun fiyatları İspanya çıkışlı ürünler için 43$/mt, Türkiye çıkışlı ürünler için 32$/mt, Çin çıkışlı ürünler için 207$/mt, İtalya çıkışlı ürünler için 38$/mt ve Taiwan çıkışlı ürünler için 115$/mt oldu.

Profil ithalatında ortalama navlun fiyatları Çin çıkışlı ürünler için 216$/mt, Türkiye çıkışlı ürünler için 25$/mt ve İngiltere çıkışlı ürünler için 223$/mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik tel ithalatında ortalama navlun fiyatları Çin çıkışlı ürünler için 136$/mt, Mısır çıkışlı ürünler için 27$/mt, Türkiye çıkışlı ürünler için 28$/mt, Güney Kore çıkışlı ürünler için 274$/mt ve Avusturya çıkışlı ürünler için 115$/mt oldu.

Temmuz ayında Brezilya'nın toplam mamul çelik ithalatında Çin'in payı Haziran ayındaki %29 seviyesinden %20'ye geriledi. Söz konusu düşüş, Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin'den soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı çelik ithalatına uygulamaya koyduğu antidamping vergilerinin etkisini yansıttı.