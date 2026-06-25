Brezilya'nın nihai mamul çelik ithalatında ortalama navlun Mayıs ayında yükseldi

Brezilya dış ticaret kurumu Siscomex, ülkenin nihai mamul çelik ithalatına yönelik ortalama navlun maliyetlerinin Mayıs ayında yükseldiğini bildirdi.

Siscomex’e göre Brezilya’nın çelik ithalatında ortalama navlun oranı Nisan ayındaki 58$/mt seviyesine kıyasla Mayıs ayında 60$/mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya’nın Mayıs ayında Çin’den yaptığı nihai mamul çelik ithalatı tonaj bazında toplam ithalatının %41’ini oluştururken, bu oran Nisan ayında %45 seviyesindeydi. Söz konusu düşüş, Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürün ithalatına uyguladığı antidamping vergilerinin etkisini yansıttı.

Sıcak rulo sac için ortalama navlun oranları Mısır’dan 31$/mt, Güney Kore’den 43$/mt, Çin’den 58$/mt ve Avusturya’dan 36$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac için söz konusu oranlar Güney Kore’den 51$/mt ve Çin’den 61$/mt olarak kaydedildi.

Kaplamalı yassı ürünlerde navlun oranları Çin’den 67$/mt, Vietnam’dan 78$/mt, Güney Kore’den 96$/mt, Japonya’dan 101$/mt, Hindistan’dan 64$/mt, Almanya’dan 66$/mt, Peru’dan 63$/mt ve Türkiye’den 40$/mt seviyesinde yer aldı.

Filmaşin için navlun oranları Mısır’dan 37$/mt, Rusya’dan 62$/mt, Çin’den 44$/mt ve Almanya’dan 23$/mt oldu.

İnşaat demiri için navlun oranları Mısır’dan 39$/mt, Rusya’dan 75$/mt, Çin’den 73$/mt ve Güney Kore’den 102$/mt olarak bildirildi.

Lama için navlun oranları İspanya’dan 55$/mt, Türkiye’den 36$/mt, Çin’den 96$/mt ve Tayvan’dan 110$/mt seviyesinde kaydedildi.

Profil için navlun oranları Çin’den 54$/mt, Türkiye’den 28$/mt, Belçika’dan 62$/mt ve Hong Kong’dan 75$/mt oldu.

Çelik telde ise navlun oranları Çin’den 85$/mt, Mısır’dan 21$/mt, Türkiye’den 30$/mt, Güney Kore’den 166$/mt ve Avusturya’dan 104$/mt seviyesinde yer aldı.