Brezilya-Çin arası navlun son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

Banchero Costa’ya göre Brezilya’dan Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatlarında referans olarak değerlendirilen Tubarão-Qingdao rotasındaki navlun 2024 yılının Mart ayından beri görülen en yüksek seviyeye çıkarak 30,65$/mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen seviye iki ay öncesine kıyasla %57 artış kaydederken, 28 Şubat tarihinde Orta Doğu’daki savaşın başlamasından itibaren %28 artış gözlendi.

Brezilya-Çin arasındaki demir cevheri sevkiyatları için asıl olarak kullanılan rota fiziksel bir tehdit altında bulunmasa da bahsi geçen artışın artan belirsizlik ve yakıt maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.