Tombador Iron Brezilya’dan demir cevheri ihraç etmek için birden fazla lojistik anlaşması imzaladı

Salı, 13 Nisan 2021 12:18:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Avustralyalı şirket Tombador Iron, Brezilya’nın Bahia eyaletindeki Tombador madeninden demir cevheri ihraç etmesine yardımcı olması adına birçok lojistik anlaşması imzaladı.

Tombador, projenin onay beklediğini ve bu yılın ikinci çeyreğinde demir cevheri üretimine başlayabileceğini belirtti. Şirket, gelecekte üreteceği demir cevherini stoklaması ve daha sonra yurt dışına ihraç etmesi için VLI Multimodal ile bir anlaşma imzaladı.

Tombador, “VLI, ürünün stoklanması için depo temin edecek ve ilk olarak 35.000 mt’a kadar demir cevheri sevkiyatı için, ürünün taşınması ve gemiye yüklenmesini sağlayacak. Şirket aynı zamanda liman deposu kapasitesini artırma seçeneğine sahip,” ifadelerine yer verdi.

Buna ek olarak, Tombador ayrıca kamyonla taşıma hizmetleri sağlaması için Polimodallog Logistica e Transportes ile ayrı bir anlaşma imzaladı.

Tombador, “Polimodallog Logistica e Transportes, parça ve toz cevherleri Tombador madeninden Aracaju Limanı’na kadar yaklaşık 700 km taşıyacak. Ürünlerin, ihracat sevkiyatları için Aracaju’da depolanması adına ruhsatlı bir şekilde kamyonlarla taşınması için Polimodal ile çalışacağız,” ifadelerini kullandı.