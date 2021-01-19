﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya mahkemesi lojistik şirketinin Vale’nin demir cevherini taşımasına izin verdi

Salı, 19 Ocak 2021 11:43:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rio de Janerio eyalet mahkemesi, lojistik şirketi MRS’nin, Vale’nin yerel bir limanda alıkonulan demir cevherini taşımasına izin verdi. Söz konusu demir cevherinin miktarı açıklanmadı.

Rio de Janerio eyaletindeki Mangaratiba şehri, MRS’nin çevresel yasalara uyum sağlayamadığı gerekçesiyle, şehirdeki demir yolunu kullanmasına izin vermedi.

Mahkeme ise MRS’nin ürünün nakliyatına devam etmesi gerektiği kararını aldı. Vale de mahkeme de, Vale’nin ihraç etmek üzere olduğu demir cevherinin miktarını açıklamadı.


Etiketler: Brezilya  Vale  navlun  hammaddeler  Güney Amerika  demir cevheri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor
07  Oca

Vale’ye ait Ponta da Maderia limanı 191 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yaptı
05  Oca

Samarco’nun yeniden üretime başlamasının ardından Vale’in yüksek kar payı ödemesi bekleniyor
22  Ara

Vale, Capanema madenini yeniden faaliyete sokmak için 495 milyon $ yatırım yapacak