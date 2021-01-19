Brezilya mahkemesi lojistik şirketinin Vale’nin demir cevherini taşımasına izin verdi

Salı, 19 Ocak 2021 11:43:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Rio de Janerio eyalet mahkemesi, lojistik şirketi MRS’nin, Vale’nin yerel bir limanda alıkonulan demir cevherini taşımasına izin verdi. Söz konusu demir cevherinin miktarı açıklanmadı.

Rio de Janerio eyaletindeki Mangaratiba şehri, MRS’nin çevresel yasalara uyum sağlayamadığı gerekçesiyle, şehirdeki demir yolunu kullanmasına izin vermedi.

Mahkeme ise MRS’nin ürünün nakliyatına devam etmesi gerektiği kararını aldı. Vale de mahkeme de, Vale’nin ihraç etmek üzere olduğu demir cevherinin miktarını açıklamadı.