Vale demir cevheri taşıdığı demir yollarının erkenden yenileceğini doğruladı

Perşembe, 17 Aralık 2020 10:56:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, iki demir cevheri yolunun erkenden yenilenmesine dair ek koşulları kabul etti.

Vale, bu sayede iki demir cevheri demir yolu ruhsatını 2027’den 2057’ye çıkartabileceğini belirtti. Vale, bunun şirketin lojistik planlarına dair riskleri azalttığını ifade etti.

Vale CEO’su Eduardo Bartolomeo, “Demir yollarını erkenden yenilenmesi, entegre lojistik zincirimizin bir parçasının sürekliliğine dair birçok belirsizliği ortadan kaldırıyor,” şeklinde konuştu.

Vale, hem Carajas madeninin cevher sevkiyatlarının gerçekleştirildiği Estrada de Ferro Carajas (EFC) hem de Estrada de Ferro Vitoria a Minas demir yollarını erkenden yenileyecek. Şirket, izin ücretleri ve demir yollarının altyapısının iyileştirilmesi dahil 2057’ye kadar 5,1 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.