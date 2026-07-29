 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın nihai mamul ithalatında ortalama navlun 2026'nın Haziran ayında 3$/mt arttı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 09:40:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın merkezi dış ticaret sistemi Siscomex tarafından açıklanan verilere göre ülkenin nihai mamul ithalatındaki ortalama navlun Mayıs ayında kaydedilen 60$/mt seviyesinden Haziran ayında 63$/mt seviyesine yükseldi.

Sıcak rulo sac ithalatında ortalama navlun Mısır'dan 31$/mt, Güney Kore'den 116$/mt, Çin'den 63$/mt, Avusturya'dan 51$/mt ve Vietnam'dan 61$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac ithalatında navlun Güney Kore'den 55$/mt, Taiwan'dan 45$/mt, Vietnam'dan 63$/mt ve Çin'den 54$/mt olarak kaydedildi.

Kaplamalı yassı mamul ithalatında ise ortalama navlun Çin ve Vietnam'dan 59$/mt, Güney Kore'den 102$/mt, Japonya'dan 96$/mt, Hindistan'dan 65$/mt, Almanya'dan 29$/mt, Peru'dan 50$/mt ve Türkiye'den 39$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Filmaşin ithalatında navlun Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 62$/mt ve Çin'den 66$/mt olurken, inşaat demiri ithalatında Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 76$/mt, Çin'den 75$/mt ve Güney Kore'den 141$/mt seviyesinde yer aldı.

Lama ithalatında ortalama navlun İspanya'dan 45$/mt, Türkiye'den 39$/mt, Çin'den 168$/mt ve Taiwan'dan 115$/mt olarak kaydedilirken, profil ithalatında Çin'den 97$/mt, Türkiye'den 19$/mt ve İngiltere'den 222$/mt oldu.

Çelik tel ithalatında ise navlun Çin'den 89$/mt, Mısır'dan 24$/mt, Türkiye'den 36$/mt, Güney Kore'den 175$/mt ve Avusturya'dan 123$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında Çin'den yapılan nihai çelik ithalatı, Brezilya'nın toplam ithalat tonajının %29'unu oluştururken, söz konusu oran Mayıs ayında %41 seviyesindeydi. Bu düşüş Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin'den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere getirdiği antidamping vergisinin etkisini yansıtıyor.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Uzun Ürünler Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Navlun 

Benzer Haber ve Analizler

20-26 Eylül tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

04 Eki | Çelik Haberler

13-19 Eylül tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

27 Eyl | Çelik Haberler

23-29 Ağustos tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

06 Eyl | Çelik Haberler

9 -15 Ağustos tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

23 Ağu | Çelik Haberler

19-25 Temmuz tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

02 Ağu | Çelik Haberler

5-11 Temmuz tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

19 Tem | Çelik Haberler

28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

12 Tem | Çelik Haberler

21-27 Haziran tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

05 Tem | Çelik Haberler

14-20 Haziran tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

28 Haz | Çelik Haberler

7-13 Haziran tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

21 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis