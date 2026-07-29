Brezilya'nın nihai mamul ithalatında ortalama navlun 2026'nın Haziran ayında 3$/mt arttı

Brezilya'nın merkezi dış ticaret sistemi Siscomex tarafından açıklanan verilere göre ülkenin nihai mamul ithalatındaki ortalama navlun Mayıs ayında kaydedilen 60$/mt seviyesinden Haziran ayında 63$/mt seviyesine yükseldi.

Sıcak rulo sac ithalatında ortalama navlun Mısır'dan 31$/mt, Güney Kore'den 116$/mt, Çin'den 63$/mt, Avusturya'dan 51$/mt ve Vietnam'dan 61$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac ithalatında navlun Güney Kore'den 55$/mt, Taiwan'dan 45$/mt, Vietnam'dan 63$/mt ve Çin'den 54$/mt olarak kaydedildi.

Kaplamalı yassı mamul ithalatında ise ortalama navlun Çin ve Vietnam'dan 59$/mt, Güney Kore'den 102$/mt, Japonya'dan 96$/mt, Hindistan'dan 65$/mt, Almanya'dan 29$/mt, Peru'dan 50$/mt ve Türkiye'den 39$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Filmaşin ithalatında navlun Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 62$/mt ve Çin'den 66$/mt olurken, inşaat demiri ithalatında Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 76$/mt, Çin'den 75$/mt ve Güney Kore'den 141$/mt seviyesinde yer aldı.

Lama ithalatında ortalama navlun İspanya'dan 45$/mt, Türkiye'den 39$/mt, Çin'den 168$/mt ve Taiwan'dan 115$/mt olarak kaydedilirken, profil ithalatında Çin'den 97$/mt, Türkiye'den 19$/mt ve İngiltere'den 222$/mt oldu.

Çelik tel ithalatında ise navlun Çin'den 89$/mt, Mısır'dan 24$/mt, Türkiye'den 36$/mt, Güney Kore'den 175$/mt ve Avusturya'dan 123$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında Çin'den yapılan nihai çelik ithalatı, Brezilya'nın toplam ithalat tonajının %29'unu oluştururken, söz konusu oran Mayıs ayında %41 seviyesindeydi. Bu düşüş Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin'den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere getirdiği antidamping vergisinin etkisini yansıtıyor.