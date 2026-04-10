GSCC küresel çelik emisyon standartlarını güncellemek üzere inceleme süreci başlattı

Küresel Çelik İklim Konseyi (GSCC), çelik sektöründe karbon emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması için kullanılan Çelik İklim Standardı’nı güncellemek amacıyla kapsamlı ve iki yıllık inceleme süreci başlattığını duyurdu. 2023’ün Ağustos ayında yürürlüğe giren söz konusu standart, sektör genelinde bağımsız doğrulamaya dayalı emisyon sertifikasyonu için referans olarak kullanılıyor.

İnceleme kapsamında emisyon ölçüm metodolojileri, sertifikasyon gereklilikleri, karbonsuzlaşma hedeflerinin belirlenme yöntemleri ve Paris Anlaşması gibi uluslararası iklim çerçeveleriyle uyumun değerlendirileceği belirtildi.

Endüstri verileri ve politika gelişmeleri sürece dahil edilecek

İnceleme sürecinde GSCC sertifikalı üyelerden elde edilen doğrulanmış emisyon verilerinin yanı sıra uygulama sürecinde edinilen deneyimlerin de dikkate alınacağı ifade edildi. Ayrıca standardın güncelliğini ve sağlamlığını korumak amacıyla küresel iklim politikalarındaki güncel gelişmelerin belirleyici olacağı aktarıldı.

GSCC’ye göre mevcut standart, çelik üreticilerinin tesis bazlı emisyon yoğunluklarını bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulayıp sertifikalandırmasına ve doğrulanmış karbonsuzlaşma hedefleri belirlemesine olanak tanıdı. Ayrıca sertifikalı üyeler toplam yaklaşık 3 milyon mt CO₂ eş değeri emisyon azaltımı gerçekleştirdi.

Başlatılan inceleme sürecinin küresel çelik emisyon standartlarının geleceğini şekillendirmede önemli rol oynamasının beklendiği vurgulandı. GSCC, yapılacak güncellemelerin güvenilirlik, şeffaflık ve düşük emisyonlu çelik üretimine geçişle uyumu güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.