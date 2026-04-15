worldsteel’in yeni başkanı Henrik Adam oldu

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), yönetimde önemli bir değişiklik yaşandığını ve Henrik Adam’ın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde genel direktörlük görevini devralacağını duyurdu.

Adam’ın, 15 yılı aşkın süredir bu görevi yürüten ve emekliliğe ayrılacak olan Edwin Basson’ın yerini alacağı vurgulandı. Öte yandan Adam’ın halihazırda Tata Steel Netherlands Holding BV İcra Kurulu Başkanı, EUROFER Başkanı ve Almanya merkezli Steel Institute VDEh’in Başkanı olarak görev yaptığı paylaşıldı.

Birliğin yeni üyeleri

Bununla birlikte worldsteel, birliğe yeni üyelerin katıldığını açıkladı.

Yeni asil üyeler arasında Almaadi Steel, Dongkuk Steel Mill, Grupo AG, Hydnum Steel, İçdaş, Marcegaglia ve Steel Dynamics yer alırken, K1-MET GmbH’nin ise bağlı üye olarak birliğe katıldığı ifade edildi.

Sürdürülebilirlik şampiyonları açıklandı

worldsteel ayrıca 2026 yılı sürdürülebilirlik şampiyonları listesini de yayımladı. Dokuzuncu yılına giren program kapsamında 2025 yılı performansları doğrultusunda 14 üreticinin sürdürülebilirlik alanındaki başarıları için ödüllendirildiği dile getirildi.

Listeye giren şirketler arasında ArcelorMittal, China Steel Corporation, EMSTEEL, Gerdau, HBIS Group, Hyundai Steel, InfraBuild, JFE Steel, Jingye Group, JSW Steel, POSCO Holdings, Tata Steel, Tenaris ve Ternium yer aldı. Tata Steel ve Tenaris’in, programın başladığı 2018’den bu yana her yıl listede yer almasıyla öne çıktığı paylaşıldı.