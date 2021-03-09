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Greensill’in mali sıkıntıları İngiltere çelik sektörünü tehdit ediyor

Salı, 09 Mart 2021 13:38:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital, yaşadığı ciddi mali sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyemiyor. ABD merkezli yatırım grubu Apollo Global Management’ın, Greensill’in bazı varlıklarını satın almak için bir anlaşma yapması bekleniyor.

Greensill, Liberty Steel’in bağlı olduğu İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance’ın borç aldığı başlıca banka. Apollo Global Management, herhangi bir anlaşma kapsamında GFG’yi finanse etmeyecek. GFG, tedarikçilerine ödeme yapmak için kullanacağı yaklaşık 5 milyar $’lık kredi için Greensill’e güvendiğinden şirketin durumu da riske girdi. GFG’nin finanse edilmemesi, İngiltere çelik sektörü ve şirketin 5.000 çalışanını önemli ölçüde etkileyebilir.

GFG Alliance’ın faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiği ve finansmanı çeşitlendirmeye yardımcı olabilecek finans kuruluşlarıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.


Etiketler: Avrupa  İngiltere  |  benzer haberler »


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