GravitHy karbonsuzlaşma projesi için finansman aldı

Fransa merkezli sürdürülebilir demir şirketi GravitHy, karbonsuzlaşma projesini finanse etmek için büyük ölçekli yatırımcılardan 60 milyon € finansman aldığını duyurdu.

Ecolab, Japan Hydrogen Fund, Marcegaglia, Rio Tinto ve Siemens Financial Services’in yanı sıra projenin mevcut hissedarları Engie New Ventures ve InnoEnergy’nin de finansmana katılım gösterdiği ifade edildi. Ayrıca Fransa hükümetinin kamu yatırım programının da projeye destek sağladığı aktarıldı.

Finansmanla birlikte GravitHy’nin, 2026 yılında projenin geliştirilme aşamasını tamamlayabileceği ve nihai yatırım kararını verebileceği dile getirdi. Ayrıca sermaye yapısını güçlendirmek ve projenin inşaat ile üretim safhalarını desteklemek için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulandı.

GravitHy’nin Fransa’nın güneyindeki Fos-sur-Mer’de inşa edeceği yıllık 2 milyon mt kapasiteli düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisinin 2029 yılında devreye alınması planlanıyor. Demir cevherinin indirgenmesinde kullanılacak yeşil hidrojenin üretimine yönelik elektrolizörün kapasitesinin yıllık yaklaşık 750 MW seviyesinde yer alacağı ve söz konusu elektrolizörün dünyadaki en büyük ekipmanlardan biri olacağı belirtiliyor.