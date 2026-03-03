Fransa 1,1 milyar €’luk yardımla güneş ve rüzgâr enerjisi üretimini artıracak

Avrupa Komisyonu, Fransa’nın temiz teknoloji üretim kapasitesine yönelik stratejik yatırımları desteklemeyi amaçlayan 1,1 milyar € tutarındaki devlet yardımını onayladığını duyurdu.

Söz konusu devlet yardımının, 25 Haziran 2025 tarihinde kabul edilen Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi (CISAF) kapsamında değerlendirilerek uygun bulunduğu belirtildi. Böylelikle CISAF çerçevesindeki toplam yardımın 10 milyar €’nun üzerine çıktığı vurgulandı.

Temiz enerji, batarya ve ısı pompası üretimine odaklanılıyor

Program kapsamında Fransa’nın net sıfır emisyonlu teknolojiler için yerel üretim kapasitesini artıracak yatırımları destekleyeceği ifade edildi. Destek kapsamında güneş panelleri, açık deniz ve karadaki rüzgâr teknolojileri, ısı pompaları ve batarya teknolojilerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca bu sistemlerin temel bileşenleri ve ilgili kritik hammaddelerinin de kapsama girdiği paylaşıldı.

Öte yandan yardımın vergi indirimi şeklinde sağlanacağı ve Fransa’nın tamamında geçerli olacağı bildirildi. Programın 31 Aralık 2028 tarihine kadar açık kalması planlanıyor.