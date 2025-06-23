ArcelorMittal France yenileme çalışmaları için 1 No’lu yüksek fırınını devre dışı bıraktı

ArcelorMittal France, Fos-sur-Mer tesisindeki 1 No’lu yüksek fırınında 53 milyon € yatırımla modernizasyon çalışmalarına başladığını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında bakır koruma plakaları ve diğer önemli ekipmanlar yenilenerek fırının kullanım ömrü uzatılacak. Söz konusu fırın, planlandığı gibi 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçtiğinde 2 No’lu yüksek fırının yerini alacak.

Öte yandan ArcelorMittal France, Ulusal Kamusal Müzakere Komisyonu (CNDP) tarafından düzenlenen bir müzakereye katıldı. Müzakere, Fos-Étang de Berre ve çevre bölgelerin yeniden sanayileşmesi ve enerji dönüşümüne odaklandı. Müzakerede şirket, Fos-sur-Mer tesisinde planladığı karbonsuzlaşma projesini ele aldı. Bu proje kapsamında çelik üretiminden kaynaklı emisyonların 2030 yılına kadar azaltılması amacıyla elektrik ark ocağı inşa edilecek. Fizibilite çalışmaları, projenin maliyetinin yaklaşık 750 milyon € olduğunu gösteriyor. Nihai yatırım kararı verilmeden önce daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. ArcelorMittal, dönüşümü başarıyla gerçekleştirebilmesi ve sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için yatırımlara kamu desteği verilmesi, AB’nin düzenleyici çerçeve oluşturması, küresel çelik piyasasında adil rekabet sağlanması ve çalışanlara destek sağlanması gibi çeşitli koşulların oluşturulması gerektiğini savundu.