ArcelorMittal France karbonsuzlaşma sürecine kaldığı yerden devam ediyor, Dunkirk’te elektrik ark ocağı inşa edecek

ArcelorMittal France, çelik tesislerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik taahhüdünü yineledi ve bu kapsamda Fransa hükümeti ile iş birliği içerisinde olduğunu duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, geçtiğimiz yılın Kasım ayında AB politikalarındaki belirsizlikler ve çelik piyasasındaki zorlu koşullar sebebiyle karbonsuzlaşma planlarını geçici süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

Ancak Avrupa Birliği'nin bu yılın Mart ayında duyurduğu Çelik ve Metal Eylem Planı ve 1 Nisan tarihinde yürürlüğe giren yeni ticaret önlemlerinin desteğiyle ArcelorMittal France, bu yılın yaz ayları sonrasında karbonsuzlaşma planlarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Dunkirk tesisinde yaklaşık 1,2 milyar € yatırımla yeni elektrik ark ocağı inşa edecek.

Daha önce açıklanan Dunkirk tesisi için 254 milyon € ve Fos-sur-Mer tesisi 53 milyon € değerindeki yatırımlar ile Mardyck tesisinde bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenen 500 milyon €’luk silisli sac projesiyle birlikte ArcelorMittal France’ın karbonsuzlaşmaya yönelik harcamaları 2 milyar € seviyesine ulaşacak.