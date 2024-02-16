Goldman Sachs: AB’nin karbon vergisinden en çok Hint çelik üreticileri etkilenecek

Cuma, 16 Şubat 2024 13:58:22 (GMT+3) | Kalküta

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, AB’nin yeni karbon vergisinin bölgeye yapılan satışlardaki artış ve karbon yoğunluğundaki yükseliş sebebiyle en çok Hint çelik üreticilerini etkileyeceğini belirtti.

Yayımlanan raporda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Hindistan’ın Avrupa’ya çelik satışlarında ilave 102-109$/mt vergiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. İlave vergi, karbon fiyatı 70$/mt olarak varsayıldığında mevcut sıcak rulo sac fiyatlarının %15-28’ini oluşturacak.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, kirlilik için belirlenen standartların korunabilmesi amacıyla çelik gibi ithal ürünlerin vergiye tabi tutulmasını öngörüyor.

Hint çelik üreticilerinin karbon yoğunluğunun çoğunlukla kömür kullanarak üretim yapmaları sebebiyle Avrupa ile küresel seviyenin üzerinde yer aldığı ve bu nedenle daha yüksek ücretlere tabi tutulma ihtimalinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Karbon vergisinin potansiyel etkilerine en çok karşı çıkan taraflardan biri olan Hint üreticiler, söz konusu vergiyi ticaret engeli olarak değerlendiriyor. Ayrıca Yeni Delhi yönetimi, imtiyazlar için AB ile görüşmeler yapıyor.