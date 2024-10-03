Hindistan Çelik Bakanlığı ithalat vergisinin iki katına çıkarılması yönünde adımlar attı

Hindistan Çelik Bakanlığı, çelik ithalatına uygulanan verginin iki kat artırılarak %15 seviyesine çıkarılması için maliye bakanlığındaki mevkidaşı ile iletişime geçti.

Bakanlık, Çin’den yapılan çelik ithalatının toplam ithalattaki payının %33’e ulaştığını teyit etti ve ithalat vergisi oranının iki kat artırılmasının ABD ile AB’nin uyguladığı benzer koruma önlemleri gibi olacağını söyledi.

Bununla birlikte bölgedeki yeni kapasitelerin Hindistan gibi ihracat piyasalarını hedefleyen Çin tarafından devreye alındığı, dolayısıyla bakanlığın Hindistan yerel çelik sektörünün çıkarlarını korumak amacıyla çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin %15’e çıkarılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Çinli veya Çin’den doğrudan yatırım alan Güney Asya ülkelerindeki çelik üreticilerinin düşük fiyatlı çelik sevkiyatları için Hindistan ile ASEAN arasındaki serbest ticaret anlaşmasını kullandığının altı çizildi.

Bakanlık, “Çin çıkışlı çelik fiyatları, %7,5 oranındaki gümrük vergisine rağmen yerel fiyatların çok altında. Dolayısıyla gümrük vergisi artırılsa da ithal fiyatların yerel fiyatların altında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz,” dedi.

Ayrıca çelik stoklarında son iki yıldır yükseliş olmasına rağmen ithalatın artmaya devam ettiği ve bu durumun yerel çeliğin yerini giderek ithal çeliğin aldığı bir trende dönüştüğü anlamına geldiği dile getirildi.