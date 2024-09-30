Hint ferroalyaj üreticileri mangan cevheri ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını istiyor

Hindistan Ferroalyaj Üreticileri Birliği (IFAPA), ferroalyaj ihracatında rekabet gücünün sağlanması amacıyla mangan cevheri ithalatına uygulanan %2,5 oranındaki verginin kaldırılmasını talep etti.

IFAPA Başkanı Manish Sarda, “Hindistan, dünyanın en büyük mangan alaşım ve dünyanın en büyük üçüncü ferrokrom ihracatçısı. Ancak elektrik fiyatlarının diğer bölgelere kıyasla yüksek olması ve başlıca hammaddelere uygulanan ithalat vergileri, sektörün küresel piyasadaki konumunu ve döviz getirme potansiyelini sınırlandırıyor,” dedi.

Bununla birlikte Sarda, iç piyasada yüksek kalite mangan cevheri arzının düşük olduğuna, ferroalyaj üreticilerinin ihtiyaçlarını ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığına ve %2,5 oranındaki verginin ihracat piyasasında rekabet edilmesini engellediğine dikkat çekti.

2023-24 mali yılında Hindistan’ın mangan alaşım üretimi 3,5 milyon mt ve ihracatı 1,8 milyon mt seviyelerinde yer almıştı. 1,5 milyon mt olan krom alaşım üretiminin yalnızca 750.000 mt’u dış piyasalara satılmıştı.