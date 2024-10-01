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Hindistan Çin’den ithal taneleri yönlendirilmemiş soğuk silisli saca antidamping soruşturması başlattı

Salı, 01 Ekim 2024 15:52:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Çin’den ithal taneleri yönlendirilmemiş soğuk silisli saca antidamping soruşturması başlattığı belirtildi.

Soruşturma, Çin’den ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satılmasının yerel sektörde maddi zarara yol açtığı ve maddi zararın daha da artma tehlikesi olduğu gerekçesiyle POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd. ve CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd.’nin yerel üreticiler adına Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’ne (DGFT) yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

Öte yandan yerel ile ithal taneleri yönlendirilmemiş soğuk silisli sac arasında teknik özellik ve kalite bakımından ciddi farklılıklar olmadığı, teknik ve ticari olarak birbirinin yerine kullanılabileceği, dolayısıyla ürünün soruşturmaya uygun olduğu öğrenildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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