 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı: İthalatın çoğu STA olan ülkelerden yapıldığı için vergi artışı etkisiz kalacak

Perşembe, 21 Kasım 2024 15:22:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, çelik ithalatının yaklaşık %62’sinin serbest ticaret anlaşması (STA) olan ülkelerden yapıldığını ve vergideki herhangi bir artışın ithalat üzerinde etkisi olmayacağını ifade etti.

Yerel çelik üreticileri, ithalattaki artıştan endişe duyduklarını belirterek vergi oranının yükseltilmesini talep etmişti.

Poundrik, ortada gerçek bir sorun olduğunu ve bakanlığın durumun farkında olduğunu ancak yerel çelik sektörünü korumanın birden fazla yolu bulunduğunu söyledi. Ayrıca çelik ithalatının yaklaşık %62’sinin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden yapıldığına da dikkat çekti.

2024-25 mali yılın ilk yarısında çelik ithalatı yıllık yaklaşık %41 artarken, ihracat yıllık %36 düşüş gösterdi.

Çelik üreticilerinin stokları ise 15-16 günden 30 güne kadar yükseldi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Sail 

Benzer Haber ve Analizler

Hint SAIL Çin’den ithal paslanmaz çeliğe telafi edici vergi getirilmesini talep etti

24 May | Çelik Haberler

Hindistan yassı çelik ürünlerine ilişkin ithalat vergisin artırdı

16 Mar | Çelik Haberler

ABD beş ülkeden ithal boyuna kesilmiş levhalara ilişkin AD sonuçlarını açıkladı

08 Mar | Çelik Haberler

Hint SAIL Çin’den ithal paslanmaz çeliğe telafi edici vergi getirilmesini talep etti

24 May | Çelik Haberler

Hindistan yassı çelik ürünlerine ilişkin ithalat vergisin artırdı

16 Mar | Çelik Haberler

ABD beş ülkeden ithal boyuna kesilmiş levhalara ilişkin AD sonuçlarını açıkladı

08 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis