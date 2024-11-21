Hindistan Çelik Bakanlığı: İthalatın çoğu STA olan ülkelerden yapıldığı için vergi artışı etkisiz kalacak

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, çelik ithalatının yaklaşık %62’sinin serbest ticaret anlaşması (STA) olan ülkelerden yapıldığını ve vergideki herhangi bir artışın ithalat üzerinde etkisi olmayacağını ifade etti.

Yerel çelik üreticileri, ithalattaki artıştan endişe duyduklarını belirterek vergi oranının yükseltilmesini talep etmişti.

Poundrik, ortada gerçek bir sorun olduğunu ve bakanlığın durumun farkında olduğunu ancak yerel çelik sektörünü korumanın birden fazla yolu bulunduğunu söyledi. Ayrıca çelik ithalatının yaklaşık %62’sinin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden yapıldığına da dikkat çekti.

2024-25 mali yılın ilk yarısında çelik ithalatı yıllık yaklaşık %41 artarken, ihracat yıllık %36 düşüş gösterdi.

Çelik üreticilerinin stokları ise 15-16 günden 30 güne kadar yükseldi.