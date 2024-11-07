Hindistan, Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Vietnam’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın Vietnam’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı gerekçesiyle JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AMNS) gibi yerel çelik üreticileri adına Hindistan Çelik Birliği tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldığı ve verginin geriye dönük olarak uygulanmasının istendiği ifade edildi.

Öte yandan soruşturmanın 2020 yılının Nisan ayı ile 2023 yılının Mart ayı arasındaki dönemi kapsayacağı bildirildi.