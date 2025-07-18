Godavari Power and Ispat yeni çelik tesisi için çevre izni aldı

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), Chhattisgarh eyaletinin Saroda kentinde kuracağı yıllık 2 milyon mt kapasiteli yeni entegre çelik tesisi için Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre izni aldığını duyurdu.

Şirket, projenin iki aşamada hayata geçirileceğini ve her aşamada 1 milyon mt’luk kapasitenin faaliyete alınacağını belirtti.

GPIL, yıllık 600.000 mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi, 525.000 mt kapasiteli kütük tesisi, 3,05 milyon mt kapasiteli demir cevheri madeni ve 2,70 milyon mt kapasiteli pelet tesisi işletiyor.