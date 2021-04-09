Goa’daki ihalede boştaki toplam demir cevheri stokunun yalnızca %70’i satıldı

Cuma, 09 Nisan 2021 12:22:48 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa eyalet hükümeti, 24 Mart tarihinde boşta duran toplam 1,6 milyon mt seviyesindeki demir cevheri stokunun yalnızca %70 veya 1 milyon mt’unu satabildi.

Bir hükümet yetkilisi, maden ocaklarında ve liman sahalarında boşta duran yaklaşık 600.000 mt demir cevherinin, çoğunlukla oldukça düşük kalitede olması nedeniyle alıcıların ilgisini çekmediğini söyledi.

Söz konusu yetkiliye göre, bölge genelindeki stok sahalarında tahmini 1 milyon mt demir cevheri daha boşta duruyor, ancak yeni bir ihale için henüz bir tarih belirlenmedi.