Goa’daki atıl cevher stokları için açılan ihaleye zayıf talep geldi

Çarşamba, 11 Kasım 2020 14:24:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa hükümetinin geçtiğimiz Perşembe günü sahalardaki satılmayan cevher stokları için internet üzerinden açtığı ihaleye iyi bir talep gelmedi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, sadece toplam stokların yaklaşık %37’sine denk gelen 1,1 milyon mt demir cevheri stoku alıcı buldu.

Yapılan açıklamada, ihalenin 13 katılımcısı olduğu ve zayıf talepten dolayı hükümetin gelir beklentisinin karşılanamadığı belirtildi.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme 2012 tarihinde yayınladığı bir kararda 2007 sonrasında çıkarılan tüm cevherin yasa dışı olduğunu beyan etmişti. Bunun ardından 2018 yılında mahkeme Goa’daki tüm demir cevheri madencilik faaliyetlerini yasakladı. Bu kapsamda zorunlu ihale yoluna gidilmeden ruhsat yenilemenin yasa dışı olduğunu ve limanlarda, rıhtımlarda ve bölge içindeki stok sahalarındaki tüm demir cevheri sahalarının “devlet malı” olduğunu belirtti.