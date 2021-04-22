Goa hükümeti ve MECL yeni demir cevheri rezervleri bulmak için birlikte çalışacak

Perşembe, 22 Nisan 2021 15:14:54 (GMT+3) | Kalküta

Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Goa eyaleti hükumetinin, bölgedeki demir cevheri madenciliğine yeniden başlamak için, devlete ait demir cevheri madencisi Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) ile mutabakat anlaşması imzalanmasına karar verildiği belirtildi.

Bu sayede eyaletteki maden bloklarının yerini belirleme çalışmaları yürütülecek.

Aynı hükümet yetkilisi, yeni demir cevheri bloklarının bulunmasının ardından ihale başlatılacağını ve teklif veren şirketlerin başarılı olması halinde madencilik çalışmalarını yürüteceğini belirtti.

Bu hamle ile demir cevheri madenciliği Goa eyaletinde hız kazanacak. Goa eyaletinde 2018 yılından beri aktif olmayan demir cevheri madenciliği, Yüksek Mahkeme’nin ruhsat sahiplerinin ruhsat yenilemelerinin yasa dışı olduğuna ve yenilemelerin zorunlu kılınan ihale süreciyle gerçekleşmediğine hükmetmesiyle durmuştu. Önümüzdeki ay imzalanması kararlaştırılan mutabakat anlaşması ile MECL, demir cevheri bloklarının yerini tespit edecek ve belirlenen bloklar, herhangi bir hukuki uyuşmazlık çıkmaması halinde ihaleye koyulacak.

İhalenin, Goa eyaletine bağlı Goa Mining Corporation şirketince yürütüleceği de gelen bilgiler arasında.