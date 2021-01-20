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Goa hükümeti limanlardaki demir cevheri stokları için açık artırma planlıyor

Çarşamba, 20 Ocak 2021 12:27:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Bir hükümet yetkilisinin 20 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan’ın batısındaki Goa eyaleti hükümeti, liman sahalarında bulunan 2,6 milyon mt demir cevheri stoku için internet üzerinden yeni bir açık artırma düzenlemeyi planlıyor.

Yetkili, Maden ve Jeoloji Bakanlığı’nın boşta duran stoku açık artırmaya açmak için hükümetten resmî onay istediğini belirtti. Eyalette son üç yıldır demir cevheri çıkarılmadığını, madencilik sektöründen gelen gelirin azaldığını, hükümetin masraflarını karşılamak için yüksek borçlara girdiğini ve bu açık artırmanın eyaletin gelirini artırmak için bir seçenek olduğunu söyledi.

Ancak eyalet hükümeti tarafından yapılan son demir cevheri açık artırmasında, yalnızca 1,1 milyon mt veya teklif edilen toplam hacmin %39’undan daha azı alıcı bulmuştu.

Yargıtay, 2012’de Goa’da bulunan demir cevheri madenlerine yönelik ruhsatların açık artırma olmadan yenilenmesinin yasa dışı olduğuna karar vermişti ve eyaletteki bütün madencilik işletmelerinin kapatılması emrini vermişti.


Etiketler: Hindistan  demir cevheri  hammaddeler  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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