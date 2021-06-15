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Goa hükümeti demir cevherinin kara yolu üzerinden taşınmasını muson mevsimi boyunca yasakladı

Salı, 15 Haziran 2021 11:55:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, şu an ülkede hakimiyetini sürdüren muson mevsimi nedeniyle “istenmeyen kazaları önlemek” için kamyonlarla demir cevheri taşınmasını yasakladı.

Goa eyaleti hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Muson mevsimi müddetinde, demir cevherinin kara yolu üzerinden taşınması, madenlerin yakınındaki kara yolu ağını kullanan vatandaşların güvenliğini tehlikeye atabilir,” sözlerine yer verildi.

Kara yolu taşımacılığının bir sonraki emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Goa’da demir cevheri madenciliği, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla üç yıllığına askıya alınmıştı. Ancak, eyalet hükümetinin destek hizmetleri kapsamında, ocaklarda atıl duran demir cevheri için belirli aralıklarla düzenlenen e-ihale ve bölgedeki orta ölçekli çelik üreticilerinin tüketimi nedeniyle Goa’da demir cevheri taşımacılığı devam ediyor.


Etiketler: demir cevheri  Hint Yarımadası  hammaddeler  Hindistan  madencilik  |  benzer haberler »


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