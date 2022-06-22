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Goa eyaleti hükümeti iki-üç ay içerisinde demir cevheri madenlerini ihaleye açacak

Çarşamba, 22 Haziran 2022 14:15:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti Başkanı Pramod Sawant, önümüzdeki iki, üç aylık süre içerisinde demir cevheri madenlerinin ihaleye açılacağını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, 88 madencilik ruhsatının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2018 yılında durdurulmuştu.

Başkan Sawant, “Hindistan Merkez Bankası ihale sürecini denetlemesi için görevlendirdi. İhale sürecini iki, üç ay içerisinde başlatıyoruz,” dedi.

Mineral Exploration Corporation of Goa Limited önceden 90 demir cevheri madenciliği ruhsatının ihaleye açılması seçeneklerini değerlendirmesi için görevlendirilmişti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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