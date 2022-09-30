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Goa eyaleti hükümeti dört demir cevheri madeni için ihale açtı

Cuma, 30 Eylül 2022 09:31:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti dört demir cevheri madeni için ihale sürecini başlatarak Yüksek Mahkeme’nin 2018 yılında yasakladığı demir cevheri madenciliği faaliyetlerinin yeniden başlamasının önünü açtı.

İhale açılan madenlerin Yüksek Mahkeme’nin yasak kararına kadar faaliyet gösteren Bicholim, Sirigao-Mayem, Monte de Sirigao ve Kalay madenleri olduğu belirtildi.

Böylelikle Goa eyaleti hükümeti uzun bir aranın ardından ilk kez madencilik ruhsatları için ihale açmış oldu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, madencilik ruhsatlarının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2018 yılında durdurulmuştu.

Söz konusu ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 21 Kasım olduğu da eklendi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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