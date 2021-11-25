Goa eyaleti hükümeti demir cevheri bloklarının ihaleye çıkması için Hindistan Devlet Bankası’nı görevlendirdi

Perşembe, 25 Kasım 2021 11:25:07 (GMT+3) | Kalküta

Goa eyaleti hükümeti, bu yılın Aralık ayında, 6-8 demir cevheri bloğunun ihale yoluyla satılmasına yardımcı olması için ülkenin en büyük bankası Hindistan Devlet Bankası’nı (SBI) görevlendirdi.

Piyasa kaynakları, demir cevheri bloklarının, yeni kurulan Goa Mineral Development Corporation Limited (GMDLC) aracılığıyla ihaleye koyulacağını ve SBI’nin süreçle ilişkili mali danışmanlık hizmeti vereceğini bildirdi.

Goa eyaleti hükümeti, ihalenin 15 Aralık tarihine kadar tamamlanmasını amaçlıyor.

Hükümete bağlı Mineral Exploration Corporation Limited’in, GMDCL’nin ihaleye koyacağı demir cevheri bloklarının keşif çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu öğrenildi.

88 madencilik ruhsatının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 18 Mart 2018 tarihinde durdurulmuştu. Bu nedenle, söz konusu ihale, eyalette demir cevheri madenciliğinin yeniden başlaması açısından önemli bir adım olacak.