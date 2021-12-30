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Goa eyaleti hükümeti atıl duran düşük tenörlü demir cevheri ihracatının önünü açtı

Perşembe, 30 Aralık 2021 11:14:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, atıl duran düşük tenörlü demir cevheri ihracatının önünü açan politikaya onay verdi.

Madencilik sahaları dışında eyaletin çeşitli bölgelerinde atıl duran yaklaşık 10-20 milyon mt düşük tenörlü demir cevheri, yeni politika kapsamında ihraç edilebilecek.

Goa eyaleti hükümeti, hükümete veya özel şirketlere ait arazilerde atıl duran demir cevheriyle ilgili düzenleme yapacak ve atıl duran düşük tenörlü demir cevheri depolamak için madencilik sahaları dışındaki arazilerin kullanımında kesilen cezaları gevşetecek.

Ellerinde demir cevheri bulunanlar, Hindistan Maden Bürosu’nun izni ve imtiyaz hakkı ödemesi olmadan ihracat yapamayacak.

Madencilik ruhsatının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2012 yılında durdurulmuştu.


Etiketler: demir cevheri  Hindistan  madencilik  hammaddeler  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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