Goa eyaleti hükümeti atıl duran demir cevheri stoklarının %60’ını ihale yoluyla sattı

Perşembe, 02 Eylül 2021 11:58:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’a bağlı Goa eyaleti hükümetinin, maden ocaklarında atıl duran toplam 2 milyon mt parça cevhere ve toz cevhere yönelik 27 Ağustos tarihinde açtığı ihalede, stokların 810.000 mt’una veya yaklaşık %60’ına alıcı bulduğu belirtildi.

Piyasa kaynakları, geriye kalan stokların da yakın zaman içerisinde ihaleye açılacağını söyledi. Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin 2018 yılında aldığı bir kararla, demir cevheri madenciliğine getirilen yasağın ardından, Goa eyaleti hükümetinin şimdiye kadar, maden ocaklarında atıl duran demir cevheri stoklarını elden çıkarmak amacıyla 26 ihale açtığı bildirildi.