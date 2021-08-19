Goa eyaleti hükümeti atıl duran 2 milyon mt demir cevherini ihaleye açacak

Perşembe, 19 Ağustos 2021 10:50:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’a bağlı Goa eyaleti hükümeti, maden ocaklarında atıl duran 2 milyon mt demir cevherinin, 27 Ağustos tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu.

Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri, 2014 yılında yenilenen madencilik ruhsatının, kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin 2018 yılında aldığı bir kararla durdurulmuştu.

Goa eyaleti hükümetinin bu yılın Mart ayında ihaleye açtığı atıl duran 1,6 milyon mt demir cevherinin yalnızca %70’i alıcı bulmuştu.