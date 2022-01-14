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Goa eyaleti atıl duran demir cevheri stoklarını 19 Ocak’ta ihaleye açacak

Cuma, 14 Ocak 2022 10:03:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, maden sahalarında ve stok sahalarında atıl duran 2,17 milyon mt demir cevherinin ihale yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu.

Eyalet hükümeti yetkilileri, söz konusu satışın 19 Ocak tarihinde hükümete bağlı ticaret firması MSTC Limited’e ait platform üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Goa eyaleti, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, atıl duran 1,57 milyon mt demir cevherini ihale yoluyla satışa çıkarmış ancak yalnızca 810.000 mt’una alıcı bulabilmişti. Madencilik ruhsatının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2018 yılında durdurulmuştu.


Etiketler: demir cevheri  madencilik  Hindistan  hammaddeler  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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