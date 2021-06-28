GFG çelik birimlerini yeniden yapılandırma planını yeniledi

Pazartesi, 28 Haziran 2021 17:15:01 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance ve bağlı kuruluşu Liberty Steel Group’un Yeniden Yapılanma ve Dönüşüm Komitesi (RTC), başlıca finansman kaynakları Greensill Capital’in iflasının ardından borçlarını ödemek için GFG’nin çelik birimlerini yeniden yapılandırma planını yeniledi. Bu da, GFG’nin faaliyetlerine yeniden odaklanmasına, istihdamı korumasına ve kalan varlıklarını daha da geliştirmesine olanak sağlayacak. Yeniden yapılanma GFG’nin temel varlıklarının gücünün ve rekor seviyedeki çelik, alüminyum ve demir cevheri fiyatlarının desteğiyle yeniden finanse edilmesi konusunda ilerlemesine katkı sağlayacak.

Liberty Steel UK, Stocksbridge’de bulunan İngiltere havacılık ve özel alaşımlı çelik birimi için bir satış sürecini değerlendirmeye devam ediyor. Bu satış, Liberty’nin düşük karbon salımı yapan elektrik ark ocakları da dahil olmak üzere Rotherham tesisini 2 milyon mt kapasiteli rekabetçi bir yeşil çelik tesisine dönüştürmeye odaklanmasını sağlayacak.

Avrupa'da, RTC, üç tesis arasındaki operasyonel entegrasyonu optimize etmek için Avrupa’daki son kullanıcı birimleri Liberty Liège-Dudelange ve İtalya merkezli Liberty Magona’yı Romanya merkezli Liberty Galati’de birleştirme planları geliştiriyor. Yeniden yapılanma kapsamında Liberty Galati, Liberty’nin son kullanıcı birimlerinin başlıca sıcak sac tedarikçisi olarak hammaddelerinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak. Liberty Galati’den gelen ilk sıcak sac tedarikinin önümüzdeki birkaç hafta içinde son kullanıcı tesislere ulaşması ve tesislerin kısa süre sonra hatları yeniden başlatmalarına olanak sağlaması sonucu, bu yeniden yapılandırma programının ilk aşamaları devreye alınmış oldu.

Buna ek olarak, RTC, Whyalla operasyonlarını hidrojenle çelik üretimi gerçekleştirmesine olanak tanıyacak düşük maliyetli yenilenebilir enerjiyle güçlendirmeyi hızlandırmak için Avustralya’nın güneyindeki Cultana Solar Farm ve Playford Battery projeleri için potansiyel stratejik ortaklık veya satış seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

Bu sürecin bir parçası olarak, GFG ve RTC’nin halihazırda elde ettiği gelişmeler arasında, Liberty Primer Metals Australia (LPMA) ile ilgili olarak işletmenin yeniden finansmanı tamamlaması, Ostrava ve Galati’deki başlıca üretim tesisleri de dahil olmak üzere Liberty Steel Continental Europe için ilgili taraflarla yeniden finansman anlaşması yapılması ve Liberty Steel UK için yeni faaliyet planlarının, varlık stratejisinin ve yönetim yapısının geliştirilmesi yer alıyor.