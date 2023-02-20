GFG Alliance yerel istihdamı güvence altına almak için Aartee Bright Bar’ı satın aldı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 14:22:17 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli GFG Alliance, West Midlans bölgesi ve ülke genelinde 250 kişilik istihdamı güvence altına almak için İngiltere’nin en büyük mühendislik çeliği distribütörü Aartee Bright Bar’ı (ABB) satın aldığını açıkladı.

GFG şirkete atanan yeni yönetimin kararıyla istihdamın azaltılmasını önlemek için çalışanların dört haftalık maaşını karşılayacak finansman sağladı.

Liberty yetkilisi Jeffrey Kabel, “ABB İngiltere’nin çelik tedarik zinciri ve dağıtım ağının önemli bir parçası olmasının yanı sıra Liberty Steel’in Rotherham’da ürettiği çubuk ürünleri için önemli bir müşteri. Kurtarma planımız West Midlands bölgesi ve İngiltere genelinde 250 çelik işçisini güvence altına alacak. Zamanla ABB’nin faaliyetleri Liberty’nin operasyonlarına entegre edilecek ve ülkede vasıflı çelik ürünleri üretmeye odaklanan dönüşüm planımızı güçlendirmeye yardımcı olacak,” dedi.