Liberty Steel’in Greensill’e milyarlarca borcu var

Cuma, 02 Nisan 2021 14:31:44 (GMT+3) | İstanbul

BBC Radio 4’e verdiği bir röportajda GFG Alliance ve bağlı kuruluşu Liberty Steel’in sahibi Sanjeev Gupta, Liberty Steel’in GFG’nin borç aldığı kurum olan ve finansal açıdan sıkıntı yaşayan Greensill Capital’e milyarlarca pound borcu olduğunu belirtti. Sanjeev Gupta, yeni finansman kaynaklarının şirketin faaliyetlerini desteklemesini ve Greensill’i finanse etmesini bekliyor.

Sanjeev Gupta, “Milyarlarca pound borç var, ancak aynı zamanda dünyanın en büyük çelik şirketlerinden biri olduğumuzu da unutmayın, duruma bu açıdan bakılmalı,” dedi.

Şirketin sahibi, İngiltere’deki hiçbir çelik tesisinin kapatılmayacağına dair güvence verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, GFG Alliance, İngiltere hükümetinin şirketin 170 milyon £’luk mali destek çağrısını reddetmesinin ardından, alternatif finansman kaynakları arıyor.