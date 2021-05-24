Liberty Steel, İngiltere’deki operasyonlarını yeniden finanse etmek için Stocksbridge alaşımlı çelik tesisini satacak

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 16:30:31 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, GFG Alliance’ın sahibi Sanjeev Gupta ve yeni kurulan Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme Komitesi’nin, GFG Alliance’ın Avustralya’daki operasyonlarına yönelik açılan davayı durdurmak için Credit Suisse Asset Management (CS) ile görüştüğünü belirtti. Nisan ayında CS, iflas eden İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital aracılığıyla GFG’ye dolaylı olarak finansman sağladığını iddia ederek GFG’nin Avustralya’daki tesislerine yönelik ödeme aczi için başvuruda bulunmuştu. Öte yandan, şirketin Credit Suisse’ye olan borcunu ödemek üzere sağlanan finansman tamamlandı.

Liberty Steel’in İngiltere’deki operasyonlarının yeniden finanse edilmesi için şirket, Stocksbridge’de bulunan havacılık ve vasıflı alaşımlı çelik tesisini satmayı planlıyor. Bu satış, şirketin, elektrik ark ocakları da dahil olmak üzere Rotherham tesisini iki milyon mt kapasiteli bir Greensteel tesisine dönüştürmeye odaklanmasını sağlayacak. Liberty Steel, tesisin İngiltere’de ihtiyaç duyulan kaliteli çeliği daha fazla üretmek için ülkenin ihraç ettiği milyonlarca ton hurdanın bir kısmını kullanacağını belirtti.