Liberty Steel, İngiltere'de üretime ara veren tesislerini tekrar devreye sokacak

Salı, 30 Mart 2021 12:07:07 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın sahibi Sanjeev Gupta, şirketin bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel’in önümüzdeki hafta İngiltere’deki tesislerinde çelik üretimine yeniden başlayacağını belirtti. GFG, şirketin borç aldığı kurum olan Greensill Capital’in yaşadığı finansal zorluklar ve İngiltere hükümetinin şirketin mali destek çağrısını reddetmesinin ardından, alternatif finansman kaynakları arıyor.

Sanjeev Gupta, GFG’nin küresel finansmanını Greensill’den ayrı olarak çeşitlendirmeye çalıştığını belirtti. Gupta, “Amaç, çelik birimimizi de Greensill’den ayırmaktı. Şimdi bu hedefi tamamlamalıyız. Çalışanlarımız, sendikalarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hükümetlerle onları bilgilendirmek ve mevcut durumda birlikte çalışabileceğimiz yolları keşfetmek için düzenli olarak görüşmeler yapıyoruz. Büyük müşterilerinin iyi tonajlarda siparişler vermesi ve peşin ödeme yapması bize destek oldu,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin İngiltere’deki bazı çelik birimleri aralıklı olarak faaliyet gösteriyordu.