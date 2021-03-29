İngiltere hükümeti Liberty Steel’in mali destek talebini reddetti

Pazartesi, 29 Mart 2021 12:00:49 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, İngiltere hükümeti, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group’un işletme harcamaları ve GFG Alliance’ın borç aldığı kurum olan İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’in yaşadığı finansal sıkıntıdan kaynaklanan zararlar için talep ettiği 170 milyon £’luk mali destek talebini reddetti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, karar, bakanların şirketin yapısı ve herhangi bir mali desteğin İngiltere’deki kuruluşlara harcanıp harcanmayacağı konusundaki belirsizliğe dair endişelerine dayanıyor.

Talebin reddi, 5.000 kişilik istihdamı riske atarak GFG Alliance’ın üzerindeki baskıyı artırdı. Şirket yeni finansman kaynakları aramaya devam ediyor.

Bir şirket yetkilisi, “Alternatif uzun vadeli kredi almaya yönelik görüşmeler iyi yönde ilerleme kaydetmeye devam ederken, tüm işletmelerimizden ellerindeki nakdi dikkatli bir şekilde yönetmelerini istedik. İşletmeyi desteklemenin ve istihdamı korumanın en etkili yollarını belirlemek için sendikalar ve çalışanlarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin çelik sektöründeki istihdamı korumak için ne gerekiyorsa yapacağına söz vermişti.