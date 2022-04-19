GFG Alliance yeniden yapılandırma ve finansman sürecinde ilerleme kaydetti

Salı, 19 Nisan 2022 10:57:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance ve bağlı kuruluşu Liberty Steel Group’un Yeniden Yapılanma ve Dönüşüm Komitesi (RTC) yeniden yapılandırma ile yeniden finansman sürecine yönelik gelişme kaydetti.

Buna göre şirket başlıca faaliyet alanı olmayan işletmeleri kapatmak veya elden çıkarmak için gerekli adımları atıyor. Değişen piyasa koşulları nedeniyle ayakta kalamayan işletmeler ya satıldı ya da kapatıldı. Ancak şirket İngiltere’de bulunan vasıflı çelik alaşımlar birimi gibi yüksek potansiyele sahip olup başlıca faaliyet alanı olmayan işletmeleri daha rekabetçi hale getirmek için yeniden yapılandırıyor ve yeni ortaklar arıyor.

Liberty Steel USA, Eclipse Business Capital aracılığıyla 125 milyon $ finansman aldı. Şirketin Peoria tesisi daha yüksek kapasite kullanımıyla çalışacak ve son kullanıcılara düşük maliyetli tedarik sağlayacak.

Avrupa’da, Liberty Częstochowa 450 kilovatlık bir güneş enerjisi santrali kurarak Polonya’nın tek karbonsuz yeşil çelik levha üreticisi olma hedefinde ilerleme kaydetti. Bu yıl içinde tamamlanarak tesise yaklaşık 3 MW yenilenebilir enerji kapasitesi sağlayacak ikinci bir güneş enerjisi santralinin planlaması da devam ediyor.

Şirketin Tazmanya’daki bağlı kuruluşu ferroalyaj üreticisi Liberty Bell Bay izabe tesisinin dördüncü ark ocağında bakım çalışması gerçekleştirmek ve ocağı yeniden devreye almak için yapılan yatırımın ardından bu ay resmi olarak açıldı. Şirketin alaşım satışları %18 artış gösterdi.

Öte yandan Belçika Ticaret Mahkemesi Liberty Liege’ye yönetici atanması gerektiğine karar verdi. GFG bu karardan memnun değil ve bilançonun yeniden sermayelendirilmesi de dahil olmak üzere yöneticilere danışarak çözümler uygulayacak ve birimi normal faaliyetine döndürmek için Belçika mahkemelerine başvuracak.