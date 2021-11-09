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Toker Özcan, Liberty’nin Greensteel EMEA operasyonlarının başına getirildi

Salı, 09 Kasım 2021 11:22:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, bağlı kuruluşu Liberty Steel Group’un küresel karbonsuz çelik üretimine öncülük etmek için uluslararası yönetim ekibini daha da güçlendirmek amacıyla bağlı kuruluşu Liberty’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki yeşil çelik operasyonlarının başına Toker Özcan’ı getirdiğini açıkladı.

Özcan, GFG’nin İngiltere, Polonya ve Hindistan’daki yeşil çelik operasyonlarını denetleyecek ve şirketin Avrupa’daki son kullanıcı operasyonlarına liderlik edecek. Tolga Özcan, 2018 yılından bu yana OYAK Maden ve Metalurji Grubu’nun CEO’su ve başkanıydı.

Paramjit Kahlon, Liberty Steel Group’un Galati, Ostrava, Whyalla & Tahmoor’daki operasyonlarını içeren Primer Steel & Mining CEO’su olarak görevine devam ediyor.

Açıklamaya göre, Liberty Steel Group iyi performans göstermeye devam ediyor ve şirketin küresel yeniden yapılandırma çabaları, GFG’nin Avustralya entegre çelik operasyonlarının yeniden finanse edilmesini sağladı.


Etiketler: GFG Alliance  çelik üretimi  Liberty Steel  Avrupa  |  benzer haberler »


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