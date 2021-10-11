GFG Liberty Steel UK’e yeni fon sağlayacak, Rotherham tesisi yeniden devreye alınacak

Pazartesi, 11 Ekim 2021 13:51:28 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, yeniden yapılandırma planları kapsamında GFG’nin, Rotherham elektrik ark ocağında üretimi yeniden başlatmak için Liberty Steel UK’e 50 milyon pound yeni finansman sağlayacağını açıkladı.

Finansman, Liberty Steel UK’in operasyonlarını tam olarak yeniden finanse edecek ve uzun vadeli bir yeşil çelik merkezi oluşturacak. Bu yıl Ekim ayında üretim artırılacak ve böylece şirket ayda 50.000 mt üretime ulaşmayı hedefliyor. Faaliyetlerin yeniden başlatılması, Rotherham tesisinin kapasitesini genişleterek yıllık 2 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisine dönüşmesini sağlayacak. Rotherham’a ilişkin yatırım planları istihdamı da artıracak.

Bu karar, GFG’nin Liberty Primary Metals Australia için borçların yeniden yapılandırmasına yönelik İsviçre merkezli Credit Suisse ile yaptığı anlaşmanın ardından verildi. Buna göre GFG, Credit Suisse ve şirketin iflas eden başlıca finansörü Greensill Capital’e olan borcunu 2023 yılının Haziran ayına kadar taksitler halinde ödeyecek.